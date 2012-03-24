На Байковом кладбище почтят память Вячеслава Чорновила

Завтра на Байковом кладбище в Киеве состоится акция памяти Героя Украины, лидера Народного руха Украины Вячеслава Чорновила, который погиб 13 лет тому назад.

Об этом УНИАН сообщил бывший пресс-секретарь В.Чорновила Дмитрий ПОНАМАРЧУК.

Акция начнется в 12.00.

Справка УНИАН. В.Чорновил трагически погиб в результате автокатастрофы на трассе Борисполь-Золотоноша 25 марта 1999 года.

22 марта 2011 года Генеральная прокуратура Украины передала на дополнительное расследование в столичный главк милиции уголовное дело, возбужденное по факту гибели В.Чорновила.