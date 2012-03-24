На Байковом кладбище почтят память Вячеслава Чорновила
12:47, 24 марта 2012Общество
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Акция начнется завтра в 12.00.
Завтра на Байковом кладбище в Киеве состоится акция памяти Героя Украины, лидера Народного руха Украины Вячеслава Чорновила, который погиб 13 лет тому назад.
Об этом УНИАН сообщил бывший пресс-секретарь В.Чорновила Дмитрий ПОНАМАРЧУК.
Акция начнется в 12.00.
Справка УНИАН. В.Чорновил трагически погиб в результате автокатастрофы на трассе Борисполь-Золотоноша 25 марта 1999 года.
22 марта 2011 года Генеральная прокуратура Украины передала на дополнительное расследование в столичный главк милиции уголовное дело, возбужденное по факту гибели В.Чорновила.
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