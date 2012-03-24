На Луганщине пять сел идут под воду

В Луганской области начался паводок: уже подтоплено 5 сел. Об этом УНИАН сообщили в Главном территориальном управлении МЧС в Луганской области.

В частности, в Старобельском районе подтоплено с. Хворостяновка, в Беловодском – с. Первомайск. В Станично-Луганском районе подтоплено три села: Герасимовка, Петровка, Югановка. Из берегов вышли реки Деркул и Айдар.

Гидрометцентр прогнозировал, что паводок в Луганской области начнется в конце 2-й декады марта. Ожидали разлив рек Айдар и Красная. По прогнозам, паводок будет выше, чем прошлогодний, но ниже нормы.

Наиболее сложная паводковая обстановка может сложиться в областном центре, где потенциальная зона затопления затрагивает около 15 тыс. человек.

Как ранее сообщал УНИАН, в Луганской области создан штаб по пропуску ледохода и борьбе с наводнениями и паводками в 2012 году, куда могут обращаться жители, если возникает угроза подтопления их жилья.