Мэр Винницы похвалил Порошенко, осматривая стройку новой фабрики Roshen

Мэр Винницы Владимир ГРОЙСМАН убежден, что назначение Петра ПОРОШЕНКО министром экономического развития и торговли положительно повлияет на экономику Винницкой области и страны в целом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ГРОЙСМАН сказал во время посещения строительства новой фабрики Roshen в Виннице.

«Ни для кого не секрет, что Петр Алексеевич – человек чрезвычайно профессиональный, чрезвычайно энергичный, умный, и я думаю, что чем больше будет в тех органах государственной власти, которые принимают решения, таких людей, тем лучше будет для нашего государства», - сказал В.ГРОЙСМАН.

Мэр Винницы отметил, что каждый человек в определенные моменты принимает для себя решение. «Или ты можешь и ничего не делаешь, или ты можешь и пробуешь что-то сделать в лучшую сторону. По моему мнению, умные, профессиональные организаторы, управленцы государственного масштаба - они не должны быть вне процессов, которые происходят в государстве. Государству сегодня непросто, и все это знают, но если можно всем говорить, что все плохо, и ничего не делать, чтобы это изменить – это одна позиция, другая позиция – когда человек, который берет на себя ответственность и пытается что-то изменить», - считает В.ГРОЙСМАН.

Как сообщал УНИАН, 23 марта Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом назначил П.ПОРОШЕНКО министром экономического развития и торговли Украины.