Жилье можно продавать без участия налоговой

При заверении договоров об отчуждении или залоге недвижимого и движимого имущества проверку отсутствия налогового залога проводит нотариус.

Об этом говорится в разъяснении Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ), переданном УНИАН.

Согласно сообщению, Министерство юстиции Украины издало приказ от 22 февраля 2012 г. № 296/5 «Об утверждении Порядка совершения нотариальных действий нотариусами Украины», вступивший в силу 7 марта 2012 года.

Пи этом предыдущая Инструкция о порядке совершения нотариальных действий нотариусами Украины, утвержденная приказом Министерства юстиции Украины от 3 марта 2004 года № 20/5, утратила силу.

Согласно пп. 2.2 п. 2 главы 2 раздела II нового Порядка договоры об отчуждении или залоге недвижимого и движимого имущества удостоверяются нотариусом после проверки отсутствия налогового залога. Пунктом 47 Инструкции определялось, что договоры об отчуждении или залоге недвижимого и движимого имущества (имущественных прав) удостоверяются нотариусом после проверки отсутствия налогового залога по данным Государственного реестра обременений движимого имущества.

Следовательно, положения подпункта 2.2 пункта 2 главы 2 раздела II Порядка и пункта 47 «Инструкции не вводят для налогоплательщиков новшеств при удостоверении договоров об отчуждении или залоге недвижимого и движимого имущества, поскольку указанные нормы касаются исключительно порядка совершения нотариальных действий, совершаемых нотариусами. Таким образом, при удостоверении договоров об отчуждении или залоге недвижимого и движимого имущества проверку отсутствия налогового залога проводит нотариус», - пояснили в ГНСУ.