Жилье можно продавать без участия налоговой

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При заверении договоров об отчуждении или залоге недвижимого и движимого имущества проверку отсутствия налогового залога проводит нотариус, говорится в разъяснении Государственной налоговой службы
При заверении договоров об отчуждении или залоге недвижимого и движимого имущества проверку отсутствия налогового залога проводит нотариус.
Об этом говорится в разъяснении Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ), переданном УНИАН.
Согласно сообщению, Министерство юстиции Украины издало приказ от 22 февраля 2012 г. № 296/5 «Об утверждении Порядка совершения нотариальных действий нотариусами Украины», вступивший в силу 7 марта 2012 года.
Пи этом предыдущая Инструкция о порядке совершения нотариальных действий нотариусами Украины, утвержденная приказом Министерства юстиции Украины от 3 марта 2004 года № 20/5, утратила силу.
Согласно пп. 2.2 п. 2 главы 2 раздела II нового Порядка договоры об отчуждении или залоге недвижимого и движимого имущества удостоверяются нотариусом после проверки отсутствия налогового залога. Пунктом 47 Инструкции определялось, что договоры об отчуждении или залоге недвижимого и движимого имущества (имущественных прав) удостоверяются нотариусом после проверки отсутствия налогового залога по данным Государственного реестра обременений движимого имущества.
Следовательно, положения подпункта 2.2 пункта 2 главы 2 раздела II Порядка и пункта 47 «Инструкции не вводят для налогоплательщиков новшеств при удостоверении договоров об отчуждении или залоге недвижимого и движимого имущества, поскольку указанные нормы касаются исключительно порядка совершения нотариальных действий, совершаемых нотариусами. Таким образом, при удостоверении договоров об отчуждении или залоге недвижимого и движимого имущества проверку отсутствия налогового залога проводит нотариус», - пояснили в ГНСУ.