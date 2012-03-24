Стихийными протестами уличные торговцы выиграли около месяца

Власти Житомира до 15 апреля разрешили предпринимателям продолжать стихийную торговлю в центре города возле Житнего рынка и на прилегающих улицах.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил Житомирский городской голова Владимир ДЕБОЙ.

По его словам, городские власти разрешили продолжать торговлю до Пасхи.

«Предприниматели, стихийно торгующие возле Житнего рынка, собрали подписи и принесли в горсовет гарантийное письмо, где они гарантируют, что после Пасхи, в крайнем случае - до 1 мая этого года - перейдут на новые обустроенные места торговли», - сказал В.ДЕБОЙ.

«Мы как власть должны обеспечить указание Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА прислушиваться к нуждам каждого человека», - добавил мэр Житомира.

В.ДЕБОЙ сказал: «Люди, которые вынуждены зарабатывать деньги, занимаясь торговлей на улицах, пришли и заявили: проблема в том, что нет лучшего места для работы: либо слишком высокая арендная плата, либо место такое, куда редко заходят покупатели. Поэтому мы не хотим создавать конфликтные ситуации и разрешаем ситуацию бесконфликтно».

В Житомире официально предпринимательской деятельностью занимаются около 5 тысяч предпринимателей и еще 1,5 тысяч - неофициально. После Пасхи власти окончательно обещает разрешить ситуацию.

Как сообщал УНИАН, власти Житомира намерены убрать стихийную торговлю из центра города, где предприниматели торгуют прямо на улице.

Предприниматели провели несколько акций протеста против переселения их с территории возле Житнего рынка.

Предприниматели требовали от Житомирского городского совета отменить приказы, касающиеся изменений правил торговли возле Житнего рынка.