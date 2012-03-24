МВД предлагает банкам подготовить их охрану

Министерство внутренних дел предлагает банкирам провести подготовку сотрудников их охранных структур в учебных заведениях Госслужбы охраны.

Как передает корреспондент УНИАН, с таким предложением на совещании в Киеве с представителями Независимой ассоциации банков Украины выступил начальник департамента ГСО при МВД Украины Анатолий НАЗАРЕНКО.

«Мы готовы, если нужно ваших сотрудников охраны, подготовить в наших заведениях – винницком и ривненском», - сказал он.

Также А.НАЗАРЕНКО отметил, что сегодня по итогам встречи будет создана рабочая группа, в состав которой войдут представители МВД и НАБУ, первое заседание которой запланировано на 29 марта.

Как отметил руководитель ГСО, на этой встрече планируется обговорить ряд вопросов, связанных с тарифами на услуги, предоставляемые ГСО.

«Цена на наши услуги должна быть прогнозируемой, единой и корпоративной на всей территории Украины», - отметил А.НАЗАРЕНКО.

По его словам, также необходимо во время подписания будущих договоров скорректировать время прибытия патрулей ГСО по тревожным вызовам в банковские учреждения, в том числе после получения оперативной информации с пунктов ведомственной охраны банков.