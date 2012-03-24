Машинист скоростного поезда за 7 лет может скопить миллион

Заработная плата машинистов скоростных электропоездов производства Hyundai Rotem и Skoda vagonka, которые будут курсировать в Украине, составит около 12 тыс. грн. в месяц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам на открытии центра для подготовки машинистов вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Украины Борис КОЛЕСНИКОВ.

По его словам, зарплата помощника машиниста составит около 9 тыс. грн. в месяц.

При этом Б. КОЛЕСНИКОВ отметил, что «на Западе один машинист (управляет поездом - УНИАН), а у нас два. Когда будет один машинист, тогда будем платить 24 тыс. грн.».

«Нам нужно будет 8-10 месяцев, чтобы у нас на поезде был один машинист. За счет того, что количество поездов увеличится, мы всех трудоустроим», - сказал он.

Б.КОЛЕСНИКОВ также сообщил, что зарплата стюардов, которые будут обслуживать по три вагона скоростного поезда, составит до 6-7 тыс. грн. Зарплата старшего стюарда, который будет исполнять обязанности, схожие с обязанностями начальника поезда, составит до 7-8 тыс. грн.

На должность стюардов скоростного поезда профессиональный отбор прошли 105 кандидатов, на должность старшего стюарда - 30, на должность машиниста скоростного поезда и помощника машиниста - по 50 кандидатов.

Справка УНИАН. Электропоезда Hyundai и Skoda предназначены для перевозок пассажиров с эксплуатационной скоростью до 160 км/ч по железным дорогам Украины с шириной колеи 1520 мм на электрифицированных участках пути с постоянным током напряжением 3000 В и переменным током напряжением 25 000 В, частотой 50 Гц.

Поставки 10 новых двухсистемных межрегиональных электропоездов в девятивагонной комплектации от Hyundai Corporation осуществляются в рамках проекта внедрения в Украине ускоренного железнодорожного движения по контракту, подписанному с компанией Hyundai Corporation 16 декабря 2010 года. Общая стоимость по проекту составляет 307 млн. долларов США.

Поставки двух двухсистемных двухэтажных шестивагонных электропоездов производства Skoda vagonka осуществляются согласно договору, заключенному между ЮЖД и компанией Skoda в январе 2011 года.