Тигипко похвалил главу Пенсионного фонда

Правительство не планирует изменения в руководстве Пенсионного фонда Украины.

Согласно сообщению пресс-службы Минсоцполитики, переданному УНИАН, об этом заявил вице-премьер-министр Украины - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО.

«Работа Пенсионного фонда является эффективной. За последние два месяца поступления выросли на 1 миллиард гривен по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, выплата пенсий осуществляется своевременно и в полном объеме. Борис ЗАЙЧУК - высококвалифицированный менеджер с большим опытом работы в Фонде и современным мышлением. Потому о кадровых изменениях в ПФУ речь не идет», - заявил С.ТИГИПКО.

Напомним, состав правления Пенсионного фонда утвержден правительственным постановлением №660 от 28 июля 2010 года. В его состав входят 17 членов, в том числе председатель правления ПФ Борис ЗАЙЧУК, возглавлявший его в 1996-2008 гг. и ныне возглавляющий с марта 2010 г.