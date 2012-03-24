Двое собкоров УНИАН вошли в совет ГУ МВД Львовской области

Собственный корреспондент информационного агентства УНИАН во Львовской области Ксения НЕСТЕРЕНКО и фотокорреспондент УНИАН во Львовской области Евгений КРАВС вошли в состав Информационного совета при Главном управлении Министерства внутренних дел Украины во Львовской области.

Как передает корреспондент УНИАН, 23 марта состоялось первое заседание Информационного совета при Главном управлении МВД Украины во Львовской области. В мероприятии приняли участие начальник управления генерал-майор милиции Александр РУДЯК, а также журналисты ведущих местных и общеукраинских СМИ.

Участники встречи обсудили главные вопросы сотрудничества милиции с представителями средств массовой информации. В частности, журналисты обратились к А.РУДЯКУ с просьбой посодействовать в предоставлении им беспрепятственного посещения матчей финальной части чемпионата Европы по футболу и других массовых мероприятий.

Также представители масс-медиа заявили о необходимости получения информации от работников городских и районных отделов милиции, и в решении этого вопроса также должно посодействовать руководство областной милиции.

В свою очередь А.РУДЯК заверил, что немедленно будет реагировать на жалобы на непредоставление руководством городских и районных отделов милиции ответов на журналистские запросы.

Участники встречи определили дальнейший план действий Информационного совета и договорились ежемесячно проводить заседания.