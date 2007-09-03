Наливайченко: монстр, который был при Кучме, умер

Исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО считает необходимым, чтобы уровень влияния СБУ снизился.

Об этом он сказал в интервью журналу «Главред».

В.НАЛИВАЙЧЕНКО констатировал, что «монстр, который был при КУЧМЕ, умер», добавив, что шаги по «дэкэгэбизации» СБУ отвечают европейским обязательствам Украины.

По его мнению, СБУ должна стать частично гуманитарным ведомством. «И в Службе есть много людей, которые интеллектуально уникальны. Это люди с гуманитарным мышлением. Если кто-то не любит собственную историю, не любит граждан своей страны, то ему не место в Службе безопасности Украины», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

По его мнению, Служба безопасности не должна иметь сильный мандат полномочий, который был При Кучме, а должна защищать собственных граждан. «И это, кстати, заложено в концепцию о реформировании СБУ. Там даже прописано: «Защита демократических ценностей». И Президент утверждал эту концепцию. И мы не гривня, чтобы всем нравиться», - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.