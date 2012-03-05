Мать и две дочки отравились неизвестными испарениями

В Тернопольской области три человека отравились испарениями неизвестного вещества.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды областного Управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Украины, инцидент произошел в Борщеве. Отравилась 32-летняя женщина и двое ее несовершеннолетних детей 2003 и 2004 годов рождения.

Все они госпитализированы в Борщевскую центральную районную клиническую больницу с диагнозом: «острое отравление парами не установленного технического вещества». На данное время состояние пострадавших удовлетворительное.

По данным спасателей, отравились они по месту жительства. Причина отравления выясняется.