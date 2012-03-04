Генконсул уточнил, сколько украинцев пострадали в столкновении поездов

Пятеро граждан Украины пострадали во вчерашней железнодорожной катастрофе в Польше, забравшей жизнь, по меньшей мере, 15 человек.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил генеральный консул Украины в Кракове Виталий МАКСИМЕНКО.

При этом он подчеркнул, что жизни пострадавших украинцев опасность не угрожает.

По данным консула, украинцы получили в аварии травмы легкой и средней степени тяжести, назвав среди них переломы костей.

«Я встречался с врачами, все они говорят, что опасности для жизни нет. Но все они говорят, это также мое мнение по поводу того, что я увидел, - пострадавшие нуждаются в помощи психолога, потому что стресс сделал свое дело», - сказал консул.

В.МАКСИМЕНКО сказал, что уже посетил пострадавших украинцев, отметив, что среди них есть жители Львовской и Херсонской областей, а также украинец, который постоянно проживает в Польше.

По его словам, в аварии пострадали 4 мужчин и одна женщина, в том числе супруги из Херсона.

Он отметил, что супруги ехали в поезде вместе с внучкой, которая, однако, является гражданкой Польши (сначала СМИ сообщали о шестерых пострадавших украинцах – УНИАН).

Консул сообщил, что самому молодому пострадавшему украинцу около 30 лет, а самому старшему 53 года, отметив, что внучке супругов из Херсона около 20 лет.

В.МАКСИМЕНКО подчеркнул, что все украинцы имели страховку и им обязательно будет оказана вся необходимая медицинская помощь.

Как сообщалось, 3 марта на юге Польши произошло столкновение поездов. По данным польской железнодорожной компании PKP, два пассажирских поезда сообщением Варшава-Краков и Перемышль-Варшава столкнулись около 21.00 по местному времени на расстоянии 200 км к югу от Варшавы. Всего в двух поездах ехали около 350 человек.