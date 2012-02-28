Взрыв в жилом доме Феодосии: трое людей госпитализированы
22:12, 28 февраля 2012Общество
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Разрушены стены и перекрытия
В Феодосии сегодня вечером произошел взрыв в жилом двухэтажном доме на 16 квартир, три человека были доставлены в больницу с травмами средней степени тяжести.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС в Крыму, в доме разрушены стены и перекрытия на общей площади 100 квадратных метров.
По предварительной информации, взрыв произошел в квартире на втором этаже. Его причиной специалисты считают газ.
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