Наталья Могилевская попала в аварию (фоторепортаж)

Во вторник около 17.00 машина, в которой ехала известная украинская певица Наталья Могилевская, врезалась в автобус. Могилевскую увезла скорая.

За рулем «Тойоты Ланд Крузер», в которой ехала певица, был ее водитель Сергей. Как произошло ДТП, он четко объяснить не смог. На крыле автомобиля видны следы от желтой краски ЛАЗа, с которым машина столкнулась.

Как заявил один из свидетелей, авария произошла из-за того, что иномарку подрезала «девятка». По другой версии, у «Тойоты» лопнуло колесо – женщина, проходившая мимо, слышала очень громкий хлопок перед столкновением.

Сработали обе подушки безопасности. Наталья Могилевская сидела на переднем сидении, рядом с водителем. По словам очевидцев, певицу увезла карета скорой помощи.

Со стороны водителя разбито лобовое стекло. Он говорит, что получил легкое сотрясение мозга.

Сегодня

Фото"Магнолия-ТВ"