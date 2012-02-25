В Крыму объявили штормовое предупреждение

Крымское управление МЧС объявило штормовое предупреждение в регионе на субботу, 25 февраля, из-за ухудшения погоды и просит жителей Крыма и туристов отложить походы в горы и не выезжать на рыбалку и охоту.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Синоптики прогнозируют сильный дождь с мокрым снегом, местами налипание мокрого снега, гололед, юго-западный ветер скоростью до 20 метров в секунду.

«Могут возникнуть сложности в работе транспорта, при проведении аварийно-восстановительных и высотных работ. Обледенение и порывистый ветер способны повлечь за собой повреждение или обрыв линий электропередач и связи, обрушение слабо укрепленных рекламных конструкций, нарушения в работе систем ЖКХ», - предупредили в МЧС.

Спасатели призывают владельцев автомобилей воздержаться от поездок за пределы городов и сел в гололед и в условиях ограниченной видимости.