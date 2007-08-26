Тимошенко настаивает на схеме ”референдум - эксперты - референдум”

В Украине будет сохраняться двоевластие, пока народ не утвердит новую Конституцию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявила на пресс-конференции в городе Измаил Одесской области, где она находится в рамках своего предвыборного тура областями Украины.

По ее словам, сегодня в Украине не существует четкой Конституции, а есть лишь понимание, что нужна новая Конституция.

«Главные вопросы, по которым политики не найдут понимания, - какой должна быть страна: парламентской или президентской республикой», - сказала она.

Также она отметила, что новая Конституция никому не нужна, если и в дальнейшем будет сохраняться двоевластие в стране, и если судьи будут избираться властью, а не народом.

«Честное правосудие – это основа основ, чтобы мы вообще начали строить азы нашей страны», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Также она рассказала о вопросах, которые касаются контроля за властью, упрощения проведения референдумов всех уровней для того, чтобы народовластие было реальным, а не формальным, как в настоящий момент.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО в который раз отметила, что необходимо упразднить льготы и депутатскую неприкосновенность. «Я бы хотела, чтобы концепцию нашей Конституции сделал народ по 9 вопросам на первом референдуме. Потом - чтобы мы создали конституционную ассамблею, в которую войдут 103 научных работника, которые имеют специальное образование, которые знают как строить Конституцию, чтобы эта ассамблея на базе первого референдума разработала текст Конституции, чтобы политическая сила, - а наша политическая сила готова это сделать – поставила эту Конституцию на всенародный референдум», - сказала лидер БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что «если мы не пройдем этот алгоритм, то у нас будет бесконтрольная власть, двоевластие и отсутствие правосудия».

Кроме того, лидер БЮТ призвала все политические силы отказаться от участия во внеочередной сессии Верховной Рады V созыва, проведение которой инициирует председатель ВР Александр МОРОЗ.

«Все политические силы должны сделать заявление против этой сессии, заявление о том, что не будут принимать в ней участие», - отметила она.