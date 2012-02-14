В Нижнем Новгороде открылось Генконсульство Украины

В Нижнем Новгороде сегодня открылось Генеральное консульство Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в России, на торжественной церемонии открытия министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО и его российский коллега Сергей ЛАВРОВ перерезали символичную ленту. Прозвучали гимны Украины и РФ.

В своем выступлении К.ГРИЩЕНКО подчеркнул, что Генконсульство открывается в день 20-й годовщины установления дипломатических отношений между Украиной и РФ.

«Мы не случайно выбрали именно Нижний Новгород как место размещения еще одного консульского представительства. Это исторический центр Поволжья, город, который широко известен в России и за рубежом своим культурным и промышленным потенциалом», - сказал К.ГРИЩЕНКО.

Он отметил, что в Нижнем Новгороде проживают сотни тысяч этнических украинцев, и Генконсульство поможет с обеспечением их культурных потребностей.

В свою очередь, С.ЛАВРОВ отметил, что открытие Генконсульства будет способствовать развитию двухсторонних отношений во всех отраслях, так как Нижний Новгород является одним из ведущих партнеров Украины в инвестиционной и торговой сфере.

«Уверен, что эти возможности теперь будут использоваться еще более активно… Для украинцев, которые живут здесь, это большое событие, которое помогает поддерживать связь с исторической родиной, сохранять культуру и язык», - сказал он.

Губернатор Нижегородской области Валерий ШАНЦЕВ заверил, местные органы власти сделают все необходимое для комфортной работы консульства. По его словам, Генконсульство Украины имеет большое значение для 3 тыс. граждан Украины, проживающих в Нижнем Новгороде, а также 30 тыс., проживающих в Приволжском федеральном округе. Он также отметил, что Нижегородская область имеет соглашения о сотрудничестве с десятью регионами Украины, а сейчас готовится подписание такого договора с Луганской областью. По словам В.ШАНЦЕВА, Украина занимает третье место по объему товарооборота с Нижегородской областью после Германии и Нидерландов.

Генеральное консульство Украины открыто по адресу: Нижний Новгород, улица Короленко, 29.

Консульский округ Генконсульства включает 14 субъектов Российской Федерации, входящих в состав одного из наиболее экономически мощных регионов РФ - Приволжского федерального округа: республики Башкортостан, Марий Эл, Мордовию, Татарстан, Удмуртию, Чувашию, Кировскую, Нижегородскую, Оренбургскую, Пензенскую, Самарскую, Саратовскую, Ульяновскую области и Пермский край.

Первоочередная задача Генерального консульства будет заключаться в защите прав и интересов украинских граждан, проживающих на территории округа. Сегодня консульский округ насчитывает около полутора тысяч украинцев. Среди них - студенты, ученые, деятели культуры, специалисты разных отраслей производства.

Важным направлением работы представительства будет также расширение и углубление торгово-экономических, культурно-гуманитарных связей, содействие развитию межрегионального сотрудничества заинтересованных регионов Украины и субъектов Приволжского федерального округа.

Не менее важной задачей нового учреждения станет поддержка украинской общины, прежде всего, ее стремления сохранять родной язык и национальную культуру.