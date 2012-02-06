В Луганской области расстреляли семью владельца автозаправок

5 февраля вечером в Первомайске Луганской области неизвестные расстреляли семью местного предпринимателя, сообщает луганский информационный сайт «Неделя».

Преступники пробрались в дом и расстреляли владельца сети заправочных станций и его гражданскую жену. Предприниматель погиб, состояние его жены неизвестно.

В Отделе по связям с общественностью Управления МВД Украины в Луганской области информацию о нападении на предпринимателя УНИАН подтвердили, однако подробности сообщать отказались до окончания расследования. На месте преступления работают эксперты-криминалисты.