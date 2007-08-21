Ющенко срочно собирает руководство Херсонской области

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вернулся в Херсонскую область.

Как сообщает пресс-служба Главы государства, Президент дал поручение развернуть самолет после того, как увидел, что масштабный лесной пожар в Херсонской области развивается.

В самолете В.ЮЩЕНКО поручил собрать срочное совещание с руководством райгосадминистраций и губернатором Херсонской области.

Президент намерен выяснить на месте причины неэффективности и некомпетентности действий членов правительства по тушению пожара.

Как сообщал УНИАН, сегодня во время рабочей поездки в Херсонскую область Президент Украины заявил, что считает недостаточными действия ответственных членов правительства по ликвидации лесного пожара в Херсонской области.

По его словам, из-за этого, по состоянию на середину вторника, сгорело уже 2600 га леса. Общая оценка ущерба от пожара - 6 млн. грн., и государство уже потратило на тушение почти полмиллиона гривен, отметил Президент.

Как сообщалось, 20 августа в Голопристанском и в Цюрупинском районах Кардашинского лесничества Херсонской области произошло возгорание леса, которое быстро распространилось в результате высокой температуры и усиленного ветра.