Фосфорная авария: казахи хватаются за соломинку?

Казахская сторона не полностью согласна с результатами расследования причин «фосфорной» аварии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе рабочей поездки по Юго-Западной железной дороге сообщил генеральный директор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК.

По его словам, «казахская сторона не совсем согласна с нашими выводами и пишет свое особое мнение. Они по-прежнему высказывают сомнения в отношении состояния железнодорожного пути на участке аварии», - сказал В.КОЗАК, добавив: «Но «Казфосфат» разбирается в путях также, как я в фосфоре – они просто хватаются за соломинку».

При этом В.КОЗАК сообщил, что «Укрзализныця» напривала в Центральный совет железнодорожного транспорта СНГ предложения по ужесточению контроля за транспортировкой опасных грузов.

Как сообщал УНИАН, по данным независимой экспертизы, проведенной украинской экспертной группы Днепропетровского института железнодорожного транспорта, авария поезда с фосфором во Львовской области произошла из-за нарушения правил погрузки фосфора грузоотправителем и внесения изменений в конструкцию цистерн.

В результате расследования было установлено, что причиной схода с рельсов состава с желтым фосфором стало неудовлетворительное техническое состояние 2-й тележки 10-й по ходу поезда цистерны.

Второй причиной аварии, по данным экспертов, стало нарушение правил погрузки фосфора грузоотправителем. «Экспертная группа обнаружила, что высота предохранительного слоя воды в аварийной цистерне не превышала 31 см. В то же время, летом при температуре до 40 градусов уровень воды должен быть не менее 50 см», - сообщил 20 августа в ходе пресс-конференции гендиректор «УЗ» В.КОЗАК. По его словам, было установлено, что «недостаточный слой воды привел к оплавлению фосфора по внутренним стенкам цистерны, что при колебании груза в пути привело к увеличению внутреннего давления в цистерне». «При этом было установлено, что предохранительные клапаны на 6-ти цистернах, в том числе и на аварийной, были заварены, что противоречит техническим нормам. Если бы клапаны были исправны, то давление внутри цистерн должно было нормализоваться», - добавил он.

Согласно данным В.КОЗАКА, вследствие нарушения правил погрузки и внесения изменений в конструкцию цистерн серьезно увеличилось их поперечное колебание, что и привело к сходу аварийной цистерны с железнодорожного пути.

Как отметил В.КОЗАК, документы по результатам экспертизы переданы казахской стороне.

При этом он уточнил, что если «Казфосфат» найдет причины не согласиться с выводами украинских экспертов, он будет иметь право привлечь независимого эксперта для дополнительной экспертизы.

Справка УНИАН. 16 июля в Буском районе Львовской области на железнодорожном перегоне Красное-Броды вблизи станции Ожидов произошла авария грузового поезда. Поезд состоял из 58 вагонов, в частности, 15 специальных цистерн по 50 тонн каждая с желтым фосфором. В результате аварии сошли с рельсов 15 цистерн с желтым фосфором, 6 из которых загорелись.

Во время ликвидации пожара образовалось облако из продуктов горения, в зону поражения попало 14 населенных пунктов Буского района и отдельные территории Радеховского и Бродовского районов области.

Последствия аварии были ликвидированы 27 июля.