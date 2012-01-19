В Украине возобновляются экскурсии в чернобыльскую зону

В Украине возобновляется туристическое посещение чернобыльской зоны отчуждения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава Всеукраинской ассоциации туроператоров Игорь ГОЛУБАХА сегодня на пресс-конференции.

По его словам, стоимость экскурсии составляет от 1040 грн. Такая цена установлена государственным предприятием «Чернобыльинтеринфо», добавил И.ГОЛУБАХА.

При этом непосредственной организацией экскурсии будут заниматься туристические компании, которые могут предлагать свою цену экскурсии.

По словам И.ГОЛУБАХИ, продолжительность экскурсии составит три часа.

Маршруты, по которым будут проводить экскурсии, будут включать в себя города Припять, Чернобыль, а также смогут предусматривать возможность «увидеть станцию».

В то же время он отметил, что на сегодняшний день «нет безумного спроса на экскурсии в Чернобыль».

Также И.ГОЛУБАХА отметил, что туристы перед посещением зоны отчуждения проходят специальный инструктаж, в то же время никакой специальной подготовки, а также специального снаряжения для подобной экскурсии не требуется.

Вместе с тем старший научный сотрудник государственного предприятия «Национальный научный центр радиационной медицины» Национальной академии медицинских наук Украины Элеонора САРКИСОВА отметила, что туристы должны с осторожностью относиться к посещению чернобыльской зоны. Она также не рекомендовала посещение зоны отчуждения детьми.

«Посещение должно быть взвешенным. Нет достаточной информации о влиянии на организм человека ионизирующего излучения», - сказала она.

В то же время Э.САРКИСОВА отметила, что пребывание в зоне отчуждения в течение трех часов достаточно безопасно.

И.ГОЛУБАХА добавил, что «никто не заинтересован в том, чтобы что-то случилось с туристами».

Кроме того, он отметил, что интерес к посещению чернобыльской зоны отчуждения проявляют главным образом иностранцы.

Также, по словам И.ГОЛУБАХИ, возможность экскурсий в Чернобыль будут предлагать болельщикам, которые прибудут в Украину на чемпионат Европы по футболу 2012.

Как сообщал УНИАН, в конце прошлого года Министерство чрезвычайных ситуаций согласовало с правоохранительными органами новый порядок посещения зоны отчуждения.