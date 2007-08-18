Зачем погибший взорвал на допросе гранату?

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту взрыва в Центральном районном отделе милиции города Николаева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил журналистам первый заместитель министра внутренних дел Украины Михаил КОРНИЕНКО.

По его словам, уголовное дело возбуждено по статье, предусматривающей уголовную ответственность за препятствование в осуществлении деятельности органам дознания.

Как сообщал УНИАН, 17 августа около 17.00 в Центральном районном отделе милиции города Николаева прозвучал взрыв. В результате взрыва один человек погиб, здание райотдела значительно повреждено.

Согласно предварительной информации, взрыв произошел в кабинете одного из следователей, к которому в рамках расследования одного уголовного дела пришел человек, фигурирующий в этом деле.

Было установлено, что в кабинете следователя взорвалась граната РГД-5, которую мужчина, 1944 г.р., который пришел на допрос, пронес под одеждой.