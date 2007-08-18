От столкновения с ГАЗом перевернулся рейсовый автобус

В Полтавской области на автодороге «Гадяч-Миргород» водитель автомобиля «ГАЗ» не отдал преимущество в движении и совершил столкновение с рейсовым автобусом «ПАЗ», который после столкновения перевернулся.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в результате дорожно-транспортного происшествия водитель и 20 пассажиров автобуса, среди которых двое детей 2000 и 2006 года рождение, с телесными повреждениями разной степени тяжести доставлены в Гадячскую районную больницу.