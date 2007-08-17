В Украине почалась ”эпоха глубоководных археологических исследований”

Две амфоры, которые были подняты вчера в Черном море с византийского корабля, затонувшего на глубине 140 метров, вероятно, во второй половине 11-го века, завтра отвезут в Киев для консервации. Об этом сообщил на пресс-конференции в Севастополе директор Департамента подводного наследия Украины Сергей ВОРОНОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, “в Киеве в лабораторных условиях должна быть определена формула, чем можно эту керамику консервировать, чтобы можно было выставить этот артефакт в музейных экспозициях”.

При этом С.ВОРОНОВ отметил, что обнаружение византийских кораблей „не такое уж и редкое явление”. Главная сенсация, “изюминка” нынешней экспедиции заключается, по его словам, в том, что буквально неделю назад в Украине началась эпоха глубоководных подводных археологических исследований”. „Если до сих пор такие исследования проводились на глубине до 40 метров, и проводились элементарные работы по разведке и раскопкам, то в этот раз работы проводились на глубине до 140 метров. Впервые в истории украинской науки был выполнен объем поставленных задач на такой глубине, и выполнен успешно”, - отметил С.ВОРОНОВ. Кроме того, сказал он, „впервые комплекс подводных археологических работ выполнен без участия человека, эти функции выполнял телеуправляемый подводный аппарат „Геркулес”.

По словам С.ВОРОНОВА, „то, что мы увидели на глубине 140 метров, поражает. Раньше только наблюдался генеральный груз, это чаши плоскодонные, их визуально видно около 80 штук. То есть, мы предполагаем, что приблизительно такое же количество может быть под слоем ила”.

Он также сообщил, что ученые не рассчитывали обнаружить на такой глубине хорошо сохранившиеся деревянные фрагменты. В то же время, отметил С.ВОРОНОВ, „то, что открылось под илом, нас частично поразило, поскольку сохранились и обшивки палубы, и палубные доски, другие фрагменты...”

“То есть, - отметил С.ВОРОНОВ, - мы обнаружили полный комплекс, с которым мы можем работать не один год, и мы надеемся, что и в следующем году будут самые интересные открытия на борту этого памятника”. Он также выразил надежду, что при содействии Президента Украины в ближайшее время в Севастополе или в другом городе Крыма все же откроется морской музей Украины, который будет специализирован именно под артефакты и исторические памятники, поднятые со дна моря.

Как отметил С.ВОРОНОВ, „на сегодняшний день нет ни профессиональной лаборатории по консервации подводных артефактов, ни специализированных музейных учреждений, которые могли бы принять на свой баланс габаритные подводные объекты”.

Как считает С.ВОРОНОВ, сегодня еще нельзя проведенные работы назвать „полноценными археологическими раскопками, это только разведка объекта”. По словам ученого, “мы пытались ответить на ряд вопросов, основными из которых была идентификация, датирование находки, ну и хотя бы какая-то определенность по поводу причины гибели корабля, наличие и состав генерального груза, и, собственно говоря, к чему нам готовиться в следующие годы, когда уже будут полноценные, крупномасштабные археологические работы.