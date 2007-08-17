Медики пришили 19-летнему грузчику ампутированную руку

В Запорожье медики пришили 19-летнему парню ампутированную в результате несчастного случая на производстве руку.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госгорпромнадзора в Запорожской области, несчастный случай, в результате которого молодой мужчина лишился правой руки, произошел 15 августа на запорожском предприятии "Агро-Трейд".

"В цехе предприятия по производству гофрокартона грузчик приблизился на опасное расстояние к технологическому оборудованию, в результате чего произошел захват руки и ее ампутация в районе предплечья", - сообщили в пресс-службе.

По информации руководителя пресс-службы Константина МОРОЗА, коллеги пострадавшего сразу же поместили ампутированную руку в емкость со льдом и доставили потерпевшего в 9-ю горбольницу Запорожья.

"Операция продолжалась с 13 до 23 часов. Говорят, теперь рука снова на месте, циркуляция крови в ней возобновлена", - сообщил К. МОРОЗ.

В 9-й горбольнице Запорожья УНИАН информацию о проведении уникальной операции подтвердили.

"Действительно, такая операция проведена, и кисть живет", - сообщили в ортопедическом отделении больницы, где сейчас пребывает пациент. Однако, отмечают медики, "говорить о полученном результате однозначно можно будет не ранее, чем через неделю".