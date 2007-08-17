В Украине будет жарко: до +37°

Завтра в Украине ожидается переменная облачность. В западной части пройдут кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни, град, шквалы 15-20 м/с. На остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 15-20°, на юге до 22°; днем 27-32°, в южной и восточной частях до 36°, в западных областях 22-27°.

19 августа синоптики Украинского Гидрометцентра обещают облачную погоду без осадков. В западных областях облачно с прояснениями, временами дожди (местами сильные), грозы, в отдельных районах град; температура ночью 13-18°, днем 20-25°, (в Карпатах ночью 10-15°, днем 16-21°). На остальной территории температура ночью 14-19°, на юге до 23°, днем 27-32°, в южной и восточной части местами 33-35°. В Житомирской, Винницкой и местами Киевской, Черниговской областях кратковременные дожди, грозы, снижение дневной температуры на 3-5°. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с, при грозах местами шквалы 15-20 м/с.

20 августа в западных областях будет облачно с прояснениями, временами дожди с грозами, в отдельных районах град; температура ночью 13-18°, днем 23-28°. На остальной территории переменная облачность, без осадков; температура ночью 14-19°, на юге до 23°, днем 27-32°, в южной и восточной части местами 33-35°. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с, при грозах местами шквалы 15-20 м/с.

21 августа в западных областях и местами в южной части ожидаются кратковременные дожди с грозами. Температура ночью 13-18°, днем 24-30°, на юге до 37°. На остальной территории преимущественно без осадков ночью 16-22°, днем 29-34°.

22 августа преимущественно без осадков, кратковременные дожди с грозами пройдут лишь в западных областях. Температура в западных областях ночью 13-18°, днем 20-26°; на остальной территории ночью 16-22°, днем 29-34°, в южной половине до 37°.

В Киеве и столичной области 18 августа будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, во время грозы порывистый. Температура в Киеве ночью 17-19°, днем около 30°; по области ночью 15-20°, днем 27-32°.

19 августа местами ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°; днем 24-29°.

20 августа будет переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°; днем 27-32°.

21-22 августа в Киеве и области будет преимущественно без осадков. Температура ночью 16-21°, днем 29-34°.