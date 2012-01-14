Дом Центральной Рады может рухнуть как карточный

Памятник истории национального значения - Киевский городской дом учителя на ул. Владимирской, 57, находится в аварийном состоянии и может рассыпаться как карточный домик.

Об этом заявил председатель комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ со ссылкой на коллектив Дома учителя.

Депутат рассказал, что на сегодняшний день в ремонте в Доме учителя нуждаются часть кровли, внутренние и внешние купола над конференц-залом. Внешние фасады сооружения начали трескаться и отпадать. Штукатурный слой внутренних стен во многих местах отсутствует, что влечет за собой разрушение кирпичной кладки. Чугунное ограждение на гранитных парапетах имеет значительные повреждения, а зеленые насаждения на прилегающей территории устарели и не отвечают экологическим требованиям. А также внешние кабели электропитания, распределительное оборудование электрощитовые, дворовая канализационная система в эксплуатации свыше 50 лет, поэтому технически изношены и находятся в аварийном состоянии.

«Сегодня народовластие в Украине не в почете, роль чиновников значительно выше, нежели депутатов - народных избранников, может потому существует такое генетическое пренебрежение к зданию первого украинского Парламента. Этот вопрос звучит остро в канун празднования Дня Соборности Украины - соединения УНР и ЗУНР», - отметил А.БРИГИНЕЦ.

На сегодняшний день, по предварительному обследованию объекта, стоимость ремонтно-реставрационных работ достигает 25 тыс. грн. Учитывая культурную и социальную значимость здания, указанный объект необходимо включить в Программу социально-экономического развития Киева на 2012 и последующие годы.

«Указ Президента об объединении 22 января Дня Соборности и Дня Свободы в один день предусматривает проведение мероприятий на государственном и местном уровне. Возможно, власти нужно было подумать о том, чтобы к празднику подготовить подарок зданию, которое непосредственно имеет отношение к этому дню и выделить средства на ремонтные работы», - сказал А.БРИГИНЕЦ.

*** Киевский городской дом учителя — коммунальное комплексное внешкольное заведение в системе внешкольных заведений образования города Киева, это здание до революции было известно как «Педагогический музей», а в историю вошло как дом Украинской Центральной Рады - первого украинского Парламента в 1917-1918 гг.

22 января 1918 г. IV Универсалом Центральная Рада провозгласила здесь создание УНР, которая 22 января 1919 г. подписала акт соединения между УНР и ЗУНР.

Сегодня в помещениях Дома учителя размещены Педагогический музей Украины, государственная научно-педагогическая библиотека имени В.А.Сухомлинского и выставочная экспозиция «Музей Украинской революции 1917-1921 гг.» Национального музея истории Украины, культурный центр «Кияночка», Киевская организация Профсоюза работников образования и науки Украины.