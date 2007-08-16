Нафтогаз ”поделится” Черным морем с британской CBM Oil

НАК “Нафтогаз Украины” и британская компания CBM Oil подписали Меморандум о намерениях относительно сотрудничества с целью геологического изучения и опытно-промышленной разработки нефтегазоносных недр на шельфе Черного моря. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК “Нафтогаз Украины”.

В сообщении отмечается, что подписи под Меморандумом поставили председатель правления НАК “Нафтогаз Украины” Евгений БАКУЛИН и председатель правления CBM Oil Майкл БЕРЧЕЛЛ.

На первом этапе реализации проекта компания CBM Oil планирует инвестировать 25-30 млн. долл. в бурение разведывательных скважин на структуре Гордиевича, которая находится на шельфе западной части полуострова Крым. В случае выявления запасов углеводородов стороны рассмотрят возможность создания совместного предприятия или заключения договора о совместной инвестиционной деятельности.

Сотрудничество НАК “Нафтогаз Украины” и компании CBM Oil относительно разработки украинской части шельфа Черного моря предоставит возможность привлечения современных технологий геологоразведки и бурения. Финансирование проекта со стороны иностранного инвестора будет способствовать активизации освоения Черноморского шельфа и увеличению добычи углеводородов в Украине.

Справка УНИАН. Компания CBM Oil plc (Великобритания) была основана в 2004 году. Одним из приоритетных направлений компании является совместная работа на территории стран СНГ.

В данное время компания активно ведет переговоры с Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (ГНКАР) относительно заключения соглашения о паевом распределении прибылей по блоку четырех месторождений на шельфе Каспийского моря.

В мае 2007 года председатель правления CBM Oil Майкл БЕРЧЕЛЛ в Киеве провел переговоры с министром топлива и энергетики Украины Юрием БОЙКО о возможности совместной деятельности по освоению шельфа Черного моря.