Янукович сходил на могилу Кушнарева
13:47, 16 августа 2007Общество
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Премьер находится в Харькове
Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ посетил в Харькове кладбище, на котором похоронен его однопартиец Евгений Кушнарев.
Как передает корреспондент УНИАН, посещение могилы Е.Кушнарева не предусматривалось программой рабочей поездки В.ЯНУКОВИЧА в Харьков.
Справка УНИАН. Бывший руководитель Секретариата Президента Украины и экс-председатель Харьковской облгосадминистрации, один из лидеров Партии регионов Е.Кушнарев 17 января 2007 г. во время охоты в Изюмском районе был ранен и после нескольких операций на следующий день скончался в Изюмской районной больнице.
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