Янукович сходил на могилу Кушнарева

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ посетил в Харькове кладбище, на котором похоронен его однопартиец Евгений Кушнарев.

Как передает корреспондент УНИАН, посещение могилы Е.Кушнарева не предусматривалось программой рабочей поездки В.ЯНУКОВИЧА в Харьков.

Справка УНИАН. Бывший руководитель Секретариата Президента Украины и экс-председатель Харьковской облгосадминистрации, один из лидеров Партии регионов Е.Кушнарев 17 января 2007 г. во время охоты в Изюмском районе был ранен и после нескольких операций на следующий день скончался в Изюмской районной больнице.