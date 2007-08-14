Скончался композитор Тихон Хренников (фото)

В Москве на 95-ом году жизни скончался выдающийся советский и российский композитор Тихон Хренников.

"Я чист перед музыкой и народом", - как-то сказал в одном из интервью Тихон Николаевич. Для меня счастье — быть композитором, играть свои сочинения, быть пианистом. Другого ему в жизни и не над было. Родился в Ельце сейчас это Липецкая область в 13 году прошлого столетия, в семье которая никогда не имела никакого отношения к искусству. Как вспоминал сам Тихон Николаевич, - Мои деды торговали лошадьми на ярмарках. Отец был приказчиком и имел большую семью десять человек. Тихон Хренников был младшим десятым ребенком. В доме постоянно звучала музыка. На таких инструментах, как гитара, мандолина играли все. Тихон тоже играл на гитаре в струнном оркестре, пел в школьном хоре. С девяти лет он начал учиться играть на рояле. И с тех пор уже никогда не мыслил себя без музыки. Первую симфонию написал в 22 года. Она облетела весь мир и была исполнена многими крупнейшими дирижерами. «Очень важно запечатлеть свежие звуковые приметы нашего удивительного времени, - рассказывал Тихон Николавеич, - подметить и передать в звуках то новое, что рождается в жизни нашего народа. Тогда музыка не будет мертворожденной!".

Как ожидается, похороны композитора пройдут на его родине в городе Елец Липецкой области.

Как сообщил внук Тихона Хренникова Андрей Кокорев, прощание с композитором в Москве состоится в четверг. Место пока неизвестно, "скорее всего, в Союзе композиторов". Пока семья Тихона Хренникова "обсуждает общие детали с губернатором Липецкой области и мэром города" по поводу похорон.

Эхо Москвы