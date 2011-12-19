На львовской ёлке будут специальные ангелы

19 декабря во Львове торжественно откроют новогоднюю елку.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, особенностью нынешней елки стали специальные украшения - ангелы, которые были разработаны для елки в Ватикане. Особенность этих ангелов заключается в том, что это полностью самостоятельные конструкции, не требующие крепления к стволу дерева. Кроме этих ангелов будут украшать новогоднюю красавицу игрушки львовских фирм «Світоч» и «Галимпекс».

«Нам очень приятно, что именно львовские фирмы поддерживают нас в проведении праздничных мероприятий. Благодаря этому ни одной копейки из городского бюджета не будет потрачено на это», - рассказал начальник управления культуры Львовского городского совета Андрей ВОРОНОВСКИЙ.