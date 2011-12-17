В Луганске посреди улицы сгорел бомж

В Луганске, возле дома № 296 по улице Артема, сгорел 62-летний гражданин без определенного места проживания.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Луганской области, несчастный случай произошел вчера, 16 декабря. По данным управления, на мужчине загорелась одежда, в результате чего он погиб. Возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем