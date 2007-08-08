Турчинов: Блок Тимошенко не будет ждать выборов

Стратегия БЮТ «Украинский прорыв» “будет реализовываться, не дожидаясь выборов”. Об этом в среду вечером в эфире телеканала «1+1» заявил один из лидеров БЮТ Александр ТУРЧИНОВ.

Он напомнил, что стратегия Блока Юлии Тимошенко «Украинский прорыв» была представлена на межпартийном съезде БЮТ.

«Мы уже начали реализацию этой стратегии, в частности, начали процесс референдума относительно новой Конституции», - сказал А.ТУРЧИНОВ, отметив при этом, что «Конституцию должны написать наши граждане».

А.ТУРЧИНОВ заметил, что все материалы относительно референдума находятся в Центральной избирательной комиссии, и «мы ожидаем, когда ЦИК утвердит эти вопросы, чтобы мы могли начать сбор подписей и непосредственное проведение референдума».

«То есть сегодня «Украинский прорыв» уже начал реализовываться», - отметил он.

«Когда мы сможем победить на выборах, то этот прорыв обеспечит достойную жизнь всем нашим гражданам в стране, которой они будут гордиться», - убежден А.ТУРЧИНОВ.