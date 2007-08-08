Открылся XV Европейский рок-фестиваль “Сигет–2007”

В Будапеште открылся XV Европейский рок-фестиваль “Сігет–2007”. На нем Украину будут представлять две группы – “Эстетик Эдьюкейшн” и “Танок на Майдане Конго”.

Как передает корреспондент УНИАН, фестиваль будет проходить с 8 по 15 августа.

Планируется, что на фестиваль прибудут Pink, Sinead O’Connor, The Chemical Brothers, Nine Inch Nails, Razorlight, Faithless, The Good The Bad and The Queen, The Killers, Tool, Juliette and the Licks, Kaizers Orchestra, Madness и много других групп и исполнителей.

В рамках фестиваля действует около 60-ти рок-сцен. На фестиваль уже съехались посетители изо всей Европы и Великобритании.

Украинская группа “Эстетик Эдьюкейшн” (Esthetic Education) выступит на одной из главных площадок фестиваля – Wan2 Stage – 14 августа в 19.30, а «Танок на Майдане Конго» – на «восточноевропейской» Bahia Stage, 13 августа в 00.30. Болеть за украинских исполнителей прибудут победители специальных конкурсов от DJUICE – участники тура DJUICE-EXPRESS.

Сигет (Sziget) – наибольший в Центральной и Восточной Европе фестиваль, на котором представлены разные направления музыки рока. Фестиваль проходит на острове Обудаи (Sziget в переводе с венгерского означает “остров”) на Дунае, в центральной части Будапешта. Проводится ежегодно с 1993 года.