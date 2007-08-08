Гриценко и Рудьковский издали совместный приказ

Военный аэродром Коломыя определен для совместного использования военной и гражданской авиацией Украины.

Как сообщили УНИАН в управлении пресс-службы Министерства обороны, это предусмотрено совместным приказом министра обороны Украины Анатолия ГРИЦЕНКО и министра транспорта и связи Украины Николая РУДЬКОВСКОГО (№428/627 от 23 июля 2007 г.).

Отмеченный приказ издан с целью обеспечения рационального использования аэродромной сети Украины и учитывая ходатайство Ивано-Франковской областной государственной администрации, сказали в Минобороны.

В приказе отмечается, что использование аэродрома Коломыя совместно военной и гражданской авиацией Украины будет осуществляться после изменений в Реестре государственных и гражданских аэродромов Украины и сертификации по гражданским процедурам в соответствии с действующим законодательством.

Также приказ предусматривает заключение соглашения о совместном использовании фондов аэродрома, разработке и утверждении инструкции по выполнению полетов на аэродроме и последующей его сертификации по гражданским процедурам в установленном порядке.

Как отметили в Минобороны, принятие этого приказа значительно уменьшит расходы средств военного ведомства на содержание аэродрома, будет способствовать сохранению его фондов, обеспечению рабочими местами освобожденных военных специалистов, которые имеют большой опыт работы по специальности.