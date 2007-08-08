Умер бывший участник группы «Аквариум» (фото)

Вчера вечером стало известно о скоропостижной кончине лидера группы "Оркестр Вермишель" (Vermicelli Orchestra) аккордеониста Сергея Щуракова. О смерти музыканта сообщило издание NEWSmusic.ru.

Сергей Щураков, широко известный по работе в "Аквариуме" и "Поп-механике", умер на 47 году жизни. Смерть наступила около трех часов утра 7 августа в больнице НИИ скорой помощи г. С-Петербурга, куда Щураков поступил неделю назад с диагнозом острый гангренический аппендицит. "Ему была сделана срочная успешная операция. Дело шло к выздоровлению, родственники хотели забрать его домой. Однако в воскресенье у музыканта открылась язва 12-перстной кишки, и в понедельник ему сделали вторую операцию. Однако, как последствие операции, у него произошел отек легких в обостренной форме, воздух перестал поступать в легочную ткань, и музыкант скоропостижно скончался", говорится в сообщении. По словам друга покойного, гитариста Ильи Розовского, похороны, скорее всего, состоятся завтра, 9 августа, на Волховском кладбище Санкт-Петербурга.

Сергей Щураков – композитор, музыкант – родился в 1960 году в Ленинграде. Учился игре на баяне и композиции сначала в музыкальной школе, а затем в Музыкальном училище им. Мусоргского. Работал в различных оркестрах, в Ленконцерте, преподавал в музыкальной школе, был концертмейстером в Музыкальном училище им. Мусоргского и в Институте культуры. В 1987-1997 годах был участником группы "Аквариум" (в 1991-1992 "БГ-Бэнд"), попутно играя в проекте Сергея Курехина "Поп-механика" и группе Дюши Романова "Трилистник". В середине 1990-х основал собственную группу Vermicelli Orchestra.

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