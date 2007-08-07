Врачи просят у Януковича защиты от киевских властей

Трудовой коллектив Центральной городской клинической больницы (Октябрьской больницы) просит центральные органы исполнительной власти вмешаться в ситуацию вокруг медицинского учреждения, обеспечить стабильную работу коллектива и его руководства, защитить больницу от «рейдерских» атак городских властей и прекратить насильственное отбирать землю для частных застроек.

Об этом говорится в обращении трудового коллектива больницы к премьер-министру Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, министру здравоохранения Украины Юрию ГАЙДАЕВУ и председателю Киевской городской государственной администрации Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ, которое имеет в своем распоряжении УНИАН.

В сообщении отмечается, что в 2004 р. Киевская городская государственная администрация совместно с главным управлением здоровья и медицинского обеспечения и администрацией больницы рассмотрела инвестиционный проект, где предусмотрено за средства инвестора строительство новой поликлиники, хозяйственного корпуса (прачечная, пищеблок, стерилизационная, теплоузол) и учебно-лабораторного корпуса, сооружения которых на сегодняшний день находятся в аварийном состоянии. В соответствии с решениями Киевского городского Совета №288/1163 от 23 декабря 2003 г. и №355/1565 от 24 июня 2004 г., инвестор ЗАО «Украинская промышленно-инвестиционная корпорация «Проминдустрия» в течение 5 лет на земельном участке площадью 2,43 га должен построить больничный комплекс. Были начаты подготовительные работы, в частности, расчистка и отделения участков под застройку, подведение подземных коммуникаций к будущему новому корпусу поликлиники. Однако, как подчеркивается в заявлении трудового коллектива больницы, строительство больничного комплекса так и не начато.

Дальше в документе отмечается, что 26 июня 2007 г. ЗАО «Украинская промышленно-инвестиционная корпорация «Проминдустрия» предложила трудовому коллективу больницы при согласии Киевского городского председателя от 6 июня 2007 г. изъять дополнительный участок земли, который принадлежит медицинскому учреждению, площадью 0,714 га при условии дальнейшего выкупа через 1 год под строительство надземного и подземного паркингов для административного-торгового комплекса.

«В этой ситуации является непонятной позиция городского председателя и его заместителей относительно защиты интересов киевлян, их прав на получение медицинской помощи. Представители власти активно лоббируют интересы частного инвестора, практически вынуждают своими указаниями, распоряжениями, методами давления и бесконечными проверками руководство больницы отдать землю», - отмечается в обращении.

Коллектив больницы обеспокоен отсутствием гарантий со стороны городских властей о сохранении Центральной городской клинической больницы как целостной структуры, а также сохранения существующих границ земельного участка. Авторы обращения также отмечают, что началось административное давление на главного врача и администрацию учреждения.

«Вместо поддержки и помощи со стороны городских властей, в больнице проводятся постоянные проверки органами Государственной контрольно-ревизионной службы Украины, ведомственным контролем, органами прокуратуры СБУ и другими, что сказывается на моральном климате коллектива», - сказано в сообщении.

В соответствии с информацией, за последнее время в больнице было проведено 13 проверок, 5 из них - только со стороны ГУ Минздрава и Минздрава.

Следует отметить, что по результатам проверок нарушений действующего в Украине законодательства в Октябрьской больнице не выявлено.

Как сообщал УНИАН, сегодня Блок Черновецкого заявил, что будет инициировать отмену решений Киевсовета предыдущего созыва о выделении земельных участков под застройку на территории Октябрьской больницы в связи с невыполнением строительными компаниями своих инвестиционных обязательств.

Как сообщила вчера газета «Хрещатик» (№124 (3114)), на прошлой неделе было активизировано строительство многоэтажки на территории Октябрьской больницы.