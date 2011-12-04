Скрылись двое подозреваемых по делу "тайских боксеров"

В Луганске задержан еще один подозреваемый по делу об избиении иностранных студентов и погрома киоска шаурмы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил адвокат владельца киоска Игорь ЧУДОВСКИЙ.

По его словам, подозреваемый мужчина находится под арестом.

«Еще два человека, которые проходили по этому делу и были отпущены под подписку о невыезде, скрываются от следствия. Они объявлены в розыск», - сказал И.ЧУДОВСКИЙ.

В тоже время пресс-секретарь УМВД в Луганской области Татьяна ПОГУКАЙ в комментарии УНИАН не подтвердила слова адвоката, но и не опровергла их.

«Я ничего не могу ничего говорить по этому делу. Идет следствие, на время которого его подробности не разглашаются», - сказала Т.ПОГУКАЙ.

Как сообщал УНИАН, в Луганске 1 ноября 25 неизвестных в медицинских масках разгромили киоски и избили четырех иностранных студентов Луганского национального университета им. Тараса Шевченко. По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

9 ноября 2011 года областное УМВД заявило о том, что в областном центре был задержан организатор инцидента.

14 ноября со слов адвоката И.ЧУДОВСКОГО стало известно, что задержанный организатор – тренер по тайскому боксу спортивного клуба «Донбасс». По его информации, вместе с тренером были задержаны два боксера: пятикратный чемпион Украины по тайскому боксу, призер и чемпион мира и еще один тренер того же спортклуба. Они находились под подпиской о невыезде.

21 ноября И.ЧУДОВСКИЙ сообщил, что суд продлил арест на 2 месяца тренеру по тайскому боксу.