София Ротару отпразднует юбилей в Ливадийском дворце

Певица София РОТАРУ сегодня отмечает свой 60-летний юбилей. Как передает СтранаRU, праздник состоится в Белом зале Ливадийского дворца. Поздравить певицу помимо многочисленных друзей и поклонников приедут Иосиф КОБЗОН, Надежда БАБКИНА, Филипп КИРКОРОВ, братья МЕЛАДЗЕ, Николай БАСКОВ, Игорь КРУТОЙ, Александр РОЗЕНБАУМ и многие другие.

Директор Ливадийского дворца-музея Анатолий ЛИТВИНЕНКО рассказал, что всю программу делает известный украинский режиссер Ирина КОВАЛЬЧУК. "Я посоветовал режиссеру часть юбилея провести на воздухе, в нашем парке, но она сама решит, делать это или нет. Впрочем, гостям жарко не будет - в Белом зале работают мощные кондиционеры. Здесь, в самом знаменитом помещении дворца, не раз принимали гостей высочайшего уровня - членов императорской семьи, Сталина, Рузвельта, Черчилля, современных глав государств", - рассказал А.ЛИТВИНЕНКО.

"Изюминкой" вечера организаторы уже назвали приезд барабанщика из первого состава ансамбля "Червона рута", в котором зарождалось творчество С.РОТАРУ.

В многочисленных интервью певица рассказывала, что она родилась в крестьянской семье в селе Моршинцы на Буковине. Сейчас С.РОТАРУ почти все время живет в Ялте. Ее творческая деятельность ужа давно стала "семейным бизнесом". Всю жизнь до самой смерти с ней работал и ее муж Анатолий Евдокименко, умерший в 2002 году.

Справка УНИАН. С.РОТАРУ родилась 7 августа 1947 года. Народная артистка Украины (1976), Народная артистка Молдавии (1983), Народная артистка СССР (1988).

1964-1968 училась на дирижерско-хоровом отделении Черновицкого музыкального училища. Закончила Кишиневский институт искусств им. Музыческу (1974). Солистка Черновицкой (1971-1975) и Крымской (с 1975) филармоний.

Награждена орденами "Знак почета» (1980), "Дружбы народов" (1985), "За заслуги" и "Святой княгини Ольги".