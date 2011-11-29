Таможенные службы Украины, РФ и Беларуси подписали План действий

Главы таможенных служб Украины, России и Беларуси подписали в Киеве План совместных действий в борьбе с таможенными правонарушениями на 2012-2013 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины.

В сообщении отмечается, что сегодня в Киеве с официальным визитом по приглашению Государственной таможенной службы Украины, которую возглавляет Игорь КАЛЕТНИК, находятся делегации таможенных служб Российской Федерации, которую возглавляет Андрей БЕЛЬЯНИНОВ, и Республики Беларусь, возглавляемой Александром ШПИЛЕВСКИМ.

В ходе переговоров главы таможенных ведомств также подписали Протокол между таможенными службами Украины и Беларуси об обмене информацией в рамках системы управления рисками, которым предусмотрено сокращение сроков проведения и создания условий для упрощения таможенного контроля товаров и транспортных средств, перемещающихся через таможенные границы двух стран. Также утвержден план практических мероприятий таможенных органов Республики Беларусь и Украины в правоохранительной сфере на 2012 год.

Кроме того, подписан Протокол между правоохранительными подразделениями ГТС Украина и ФТС России относительно обмена информацией о нарушениях, совершенных на украинско-российском участке границы.

Руководители таможенных служб ознакомились с работой украинской кинологической службы, посетили Мониторинговый центр гостаможслужбы, а также Академию таможенной службы Украины в Днепропетровске.

Как сообщает пресс-служба, руководители таможенных ведомств трех стран подчеркнули особую важность такого сотрудничества, поскольку наши страны остаются друг для друга ведущими торговыми партнерами. В частности, внешняя торговля между Украиной, Российской Федерацией и Беларусью на протяжении 2011 года имела тенденцию к росту.

В частности, в январе-октябре 2011 года состоялось увеличение объемов товарооборота между Украиной и Россией на 63% (товарооборот за 10 месяцев составил 43,1 млрд. дол.), между Украиной и Беларусью — на 39% (товарооборот за январь-октябрь 2011 г. - 4,9 млрд. дол.).

В январе-октябре 2011 года объем товарооборота Украины с Российской Федерацией занимает 1 место, а с Беларусью — 5 место среди 218 стран – торговых партнеров.