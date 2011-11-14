В Тернопольской области двое школьников разрушили семь надгробий
20:57, 14 ноября 2011Общество
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На сельском кладбище
В Тернопольской области задержаны двое восьмиклассников, повредивших могилы на сельском кладбище.
Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью областного управления милиции, инцидент произошел в одном из сел Пидволочисского района. Всего они разрушили семь мраморных надгробных памятников и два деревянных кресты.
Возбуждено уголовное дело по ст. 297 (надругательство над могилой) Уголовного кодекса Украины. Материалы переданы в суд для применения к несовершеннолетним принудительных мер воспитательного характера, в порядке ч. 3 ст. 7-1 Уголовно-процессуального кодекса.
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