В Тернопольской области двое школьников разрушили семь надгробий

В Тернопольской области задержаны двое восьмиклассников, повредивших могилы на сельском кладбище.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью областного управления милиции, инцидент произошел в одном из сел Пидволочисского района. Всего они разрушили семь мраморных надгробных памятников и два деревянных кресты.

Возбуждено уголовное дело по ст. 297 (надругательство над могилой) Уголовного кодекса Украины. Материалы переданы в суд для применения к несовершеннолетним принудительных мер воспитательного характера, в порядке ч. 3 ст. 7-1 Уголовно-процессуального кодекса.