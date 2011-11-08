На среду обещают снег с дождем

На среду, 9 ноября, синоптики прогнозируют почти по всей территории Украины, в том числе и в Киеве, снег с дождем. Об этом сообщает «Корреспондент» со ссылкой на Гидрометцентр Украины.

В частности, 9 ноября в Киеве облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, утром и днем местами небольшой мокрый снег с дождем, ветер северо-западный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью 1-3 градуса тепла, днем – 4-6 градусов выше нуля.

На западе Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью – от 1 мороза до 4 градусов тепла, днем – 5-12 градусов выше нуля.

В Карпатах без осадков, температура ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем - 2-7 градусов тепла.

На севере Украины облачно с прояснениями, местами небольшой мокрый снег с дождем, ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью от «минус» 1 до «плюс» 4 градусов, днем – «плюс» 2-7.

В центре Украины облачно с прояснениями, местами небольшой дождь с мокрым снегом, ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью от «минус» 1 до «плюс» 4 градусов, днем – «плюс» 2-7.

На востоке Украины облачно с прояснениями, мокрый снег с дождем, ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью от «минус» 5 градусов до 0 градусов, днем «минус» 2 - «плюс» 3.

На юге Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой мокрый снег с дождем, днем небольшой дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью от «минус» 1 до «плюс» 4 градусов, днем – «плюс» 4-9.

В Крыму облачно с прояснениями, ночью небольшой мокрый снег с дождем, днем дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью от «минус» 1 до «плюс» 4 градусов, днем – «плюс» 4-10.