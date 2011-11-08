Есть новый рекорд по танцам

В воскресенье на площади возле городской ратуши в Коломые Ивано-Франковской области установили рекорд Украины в категории «массовые мероприятия» по исполнению танца «Коломыйка». Об этом УНИАН сообщили в облгосадминистрации.

«Несмотря на холодное время года и сильный ветер, молодежь - 207 пар - исполнили самый популярный на Галичине танец «Коломыйка», что и позволило установить новый рекорд Украины», - сообщили в ОГА.

Представитель Книги рекордов Украины Олег ИВАНЕНКО поздравил рекордсменов.

Проведение акции предусматривало привлечение большого количества молодых людей к исполнению народных танцев, в частности самого известного на Прикарпатье танца «Коломыйка».

Танцу присущи характерные па - приседание и различные почти акробатические трюки, исполнение которых у каждого населенного пункта различное.

По словам хореографа Михаила МЕГЕДИНА, «танец происходит от названия города Коломыя. А само название производная от двух частей «круг» и «мою». Когда-то чумаки ездили, возили соль, и в нашей реке Прут мыли колеса».

В танце задействовали не только местных, но и гостей из всех областей Украины.