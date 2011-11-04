Травматическое оружие может попасть на акции протеста

Первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Геннадий МОСКАЛЬ народных депутатов отозвать законопроект об упрощенной процедуре покупки травматического оружия.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Г.МОСКАЛЯ, депутат обратился к руководителям фракций Партии регионов Александру ЕФРЕМОВУ, НУ-НС - Николаю МАРТЫНЕНКО и «БЮТ-«Батькивщина» Ивану КИРИЛЕНКО с просьбой рассмотреть на заседаниях фракций вопрос отозвания законопроекта № 2105 от 9 февраля 2009 года «Об обращении оружия невоенного назначения», который парламент принял в первом чтении 14 апреля 2010 года.

Авторами законопроекта являются народные депутаты Василий ГРИЦАК (Партия регионов), Владимир МОЙСИК (НУ-НС), Юрий ПРОКОПЧУК и Борис ПУДОВ («БЮТ- «Батькивщина»).

«Законопроект об оружии полностью коррупционный, с элементами лоббирования интересов ГП «Форт», которое в Украине является монополистом в производстве спецсредств и оружия травматического действия, – заявил Г.МОСКАЛЬ. – Введение этого закона в действие дает право какому-либо гражданину Украины купить оружие травматического действия, что в условиях сегодняшнего социального напряжения и депрессивного состояния в обществе может привести к непредвиденным последствиям».

Кроме того, по мнению депутата, купленное по упрощенной процедуре травматическое оружие может быть использовано провокаторами во время разных протестных акций.