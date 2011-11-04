Парламент разрешил врачам парковаться бесплатно

Верховная Рада Украины приняла Закон "О внесении изменений в Основы законодательства Украины об охране здоровья относительно ускорения оказания первой медицинской помощи в неотложных и экстремальных ситуациях".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие закона проголосовали 254 народных депутата из 384, зарегистрированных в сессионном зале.

В соответствии с законом, разрешается бесплатная парковка транспортных средств в специально отведенных для этого местах в случае оборудования транспортного средства, которым управляет медицинский работник, специальным опознавательным знаком установленного законодательством образца; размещение на автомобиле специального стикера с указанием контактного телефона медицинского работника, который управляет этим транспортным средством.

Документ содержит также норму, в соответствии с которой владельцы специально отведенных площадок для парковки должны обеспечить и выделить в пределах площадок места для бесплатной парковки транспортных средств, которыми управляют медицинские работники.

Законом устанавливается также, что форма, порядок и условия выдачи специального стикера устанавливаются уполномоченным центральным органом исполнительной власти в сфере здравоохранения.