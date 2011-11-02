АМК требует снизить цену на фирменный бензин

Антимонопольный комитет Украины (АМК) 26 октября рекомендовал ПИИ «ЛУКОЙЛ-Украина», ЧП «ОККО нефтепродукт», ООО «Золотой экватор» (WOG) и ООО «Альянс Холдинг» (Shell) установить конкурентные розничные цены на фирменные бензины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель председателя АМК Рафаэль КУЗЬМИН 1 ноября на брифинге в Киеве.

По его словам, по имеющейся в АМК информации, в течение сентября 2011 года на АЗС, которые работают, в частности, под брендами «ЛУКОЙЛ», «ОККО», WOG, произошел синхронный рост стоимости бензинов повышенного качества («брендовые бензины»). Ценовые показатели достигли отметки 11,35 -11,50 грн./литр, а на заправках под брендом Shell -11,89 грн./литр.

В частности, стоимость бензинов на АЗС ПИИ «ЛУКОЙЛ-Украина», ЧП «ОККО нефтепродукт», ООО «Золотой экватор» и ООО «Альянс Холдинг» на 1,00–1,80 грн./литр выше, чем у других операторов рынка.

При этом он отметил, что повышение цен на фирменные бензины произошло при условии стабильности курса доллара и наличия тенденции к снижению показателя Platts, стабильности курса евро и стоимости сырой нефти на мировом рынке.

«Удержание высокой цены на премиум-бензин дает предпосылки для удержания цен на обычный А-95», – сказал он.

Также Р.КУЗЬМИН отметил, что нефтетрейдеры должны в 10-дневный срок сообщить в АМКУ о проделанной работе по установлению экономически обоснованных цен на фирменный бензин.

Как сообщал УНИАН, 5 октября АМКУ рекомендовал ПИИ «ЛУКОЙЛ-Украина», ЧП «ОККО нефтепродукт», ООО «Золотой экватор» (WOG) и ООО «Альянс Холдинг» (Shell) установить розничные цены на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ на том уровне, который бы существовал при условии значительной конкуренции на рынке.

Напомним, 4 октября АМКУ и Ассоциация «Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины» подписали меморандум об общих действиях по созданию благоприятной среды для развития добросовестной конкуренции.

На АЗС «ЛУКОЙЛ» реализуется фирменный бензин под брендом «ЭКТО», на АЗС «ОККО» – Pulls, на АЗС WOG – Mustang и на АЗС Shell – V-Power.