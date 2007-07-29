”Ледокол” Бахматов покидает Comedy Club UA

Максим Бахматов покидает пост продюсера "Comedy Club UA", одновременно он прекращает выступления в качестве резидента проекта на телевидении и в клубных шоу. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ, ссылаясь на пресс-службу проекта.

"В связи с завершением в июле этого года срока действия контракта между Максимом Бахматовым и руководством "Comedy Club", стороны пришли к обоюдному решению отказаться от его продления. Первый продюсер "Comedy Club UA" планирует вплотную заняться собственным бизнесом в качестве независимого продюсера", - сообщили в пресс-службе.

До назначения в 2006 году на пост продюсера "Comedy Club" в Украине М.Бахматов работал в таких компаниях, как UMC, "Лео Бернет Украина", "Samsung Electronics", является владельцем компании "УкрГеймЭкспорт" и "UGE GmbH".

Исполнять обязанности генерального продюсера в Украине временно будет Марат Тагиров, генеральный директор "Comedy Club Piter Style". Филиал в северной столице М.Тагиров возглавляет с 2005 года.

"Максим Бахматов работал в "Comedy Club UA" с момента запуска проекта, благодаря его бизнес-навыкам проект в Украине был запущен в кратчайший срок, за три месяца, и получил невероятную популярность среди публики - отмечает генеральный продюсер "Comedy Club" Артур Джанибекян. - Мы довольны результатами команды украинского офиса "Comedy" под руководством Максима, но считаем, что удерживать главу менеджмента украинского офиса было бы в ущерб его личным проектам. В ближайшие сроки мы постараемся найти на смену Максиму достойного кандидата".