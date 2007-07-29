Москва усилит шефство над Черноморским флотом

Шефство Москвы над Черноморским флотом России будет наращиваться.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам в Севастополе член Совета Федерации Российской Федерации, представитель Москвы в Верхней палате России Олег ТОЛКАЧЕВ. По его словам „принята середнесрочная программа шефства правительства Москвы над Военно-Морским Флотом, над Севастополем, в частности. Активно работает фонд „Москва—Севастополь” под руководством адмирала в запасе КРАВЧЕНКО, бывшего начальника Главного штаба ВМФ РФ. Я думаю, что командующий подтвердит: фонд работает достаточно активно, и значительную часть усилий направляет на работу в Севастополе”.

Как добавил О.ТОЛКАЧЕВ „наши программы здесь (в Севастополе - УНИАН) заключаются в строительстве. Более 3-х тысяч квартир для моряков уже сданы. Руководит попечительським составом фонда мер Москвы Юрий ЛУЖКОВ, вместе работает с главнокомандующим ВМФ адмиралом флота Владимиром МАСОРИНЫМ”. По словам бывшего первого заместителя главы правительства города Москвы, программа поддержки Москвой Черноморского флота России „продолжается, и будет продолжаться дальше. И работа по боевым кораблям, шефство префектур над боевыми кораблями. Здесь присутствуют префекты. Вся работа продолжается, и будет наращиваться. Эта вся деятельность по культурному взаимодействию обязательно будет наращиваться”.