В ГНАУ находятся заявки на возмещение НДС на 7,8 млрд. грн.

На сегодня в Государственной налоговой администрации Украины находятся заявки на возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) на сумму 7,8 млрд. грн., при этом за первое полугодие отклонены заявки на возмещение налога на сумму 3,1 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил председатель ГНАУ Анатолий БРЕЗВИН.

«У нас сегодня есть 7,8 млрд. грн. заявленного предприятиями и организациями НДС к возмещению. Все они находятся в стадии проверки, поэтому сказать, что у нас есть просроченное НДС, такого у нас нет», - сказал А.БРЕЗВИН.

Он также сообщил, что ГНАУ практически завершила возмещение зернотрейдерам. При этом, объясняя причины по которым этот процесс несколько затянулся, А.БРЕЗВИН сказал: «… и не потому что не хотели (провести возмещение всех сумм заявленного зернотрейдерами НДС - УНИАН), а потому что у зернотрейдеров тысячи контрагентов. Зато теперь мы знаем, с кем и при каких условиях приходится работать, кто использует, а кто не использует схемы».