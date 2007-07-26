Дело о ”Мерседесе” крымского спикера сегодня слушают в суде

Покупка для председателя Верховной Рады Крыма Анатолия ГРИЦЕНКО автомобиля представительского класса Mercedes-Benz за более чем 1,2 млн. грн. противоречит постановлению Кабинета министров Украины, которым установлены граничные цены при покупке товаров для чиновников. Об этом сегодня на пресс-конференции в Симферополе заявил заместитель генерального прокурора Украины – прокурор АРК Виктор ШЕМЧУК.

Как передает корреспондент УНИАН, по информации В.ШЕМЧУКА, крымская прокуратура проводила проверку по данному факту, в ходе которой было установлено, что ВР АРК обращалась в казначейство с просьбой о выдаче более 1,2 млн. грн. для оплаты приобретенного автомобиля Mercedes-Benz, однако казначейство отказало в оплате. "Казначейство отказало в оплате этого автомобиля из бюджета, поскольку такие средства в бюджете не предусмотрены", - отметил крымский прокурор. Кроме того, по его словам, приобретение автомобиля для председателя ВР Крыма по цене 1,2 млн. грн. противоречит постановлению Кабмина от 2006 года.

"В нем (постановлении Кабмина – УНИАН) предусмотрены граничные цены при покупке товаров: автомобилей, мебели, мобильных телефонов государственным служащим. И для Верховного Совета Крыма – его председателя, и для председателя Совета министров Крыма граничная цена на приобретение автомобилей представительского класса установлена в сумме 300 тыс. грн.». «То есть, эти денежные средства (более 1,2 млн. грн. – УНИАН) не могут быть взысканы из бюджета и уплачены за автомобиль, потому что это незаконно и противоречит постановлению Кабинета министров», - сообщил прокурор.

Он также добавил, что сегодня в суде будет рассмотрен иск к ВР АРК относительно покупки "Мерседеса" для крымского спикера. "Поэтому, естественно, комментировать каким-то образом эту ситуацию некорректно, это будет истолковано как давление на суд", - отметил В.ШЕМЧУК. Он также сообщил, что прокуратура принимает участие в этом процессе, поскольку приобретение за такую сумму автомобиля может причинить ущерб государству.

Как сообщал УНИАН, в статье "Ради автомобиля для спикера парламент Крыма проиграл суд?", опубликованной в "Зеркале недели" (№27) говорится, что "Председатель Верховного совета Крыма Анатолий ГРИЦЕНКО пользуется новеньким автомобилем представительского класса стоимостью более миллиона гривен". "ЗН" располагает копией иска, поданного 4 июля ОАО "Таврия-Авто" в Хозяйственный суд АРК. Из него следует, что по договору от 17 мая этого года "Таврия-Авто" предоставило управлению делами Верховной Рады АРК автомобиль представительского класса Mercedes-Benz S 500 Long. Однако в срок - 15 банковских дней – покупка оплачена не была.

В комментарии журналистам А.ГРИЦЕНКО заявил, что его Mercedes куплен не за деньги из бюджета АРК. "Из бюджета Автономной Республики Крым эту машину никто ничего не оплачивал", - сказал он. При этом А.ГРИЦЕНКО отметил, что в бюджете АРК предусмотрены средства на приобретение новых машин. "Еще, возможно, будет приобретена машина за счет тех средств, которые в бюджете предусмотрены", - сказал А.ГРИЦЕНКО.